Slagveld in ‘s lands mooiste kerstdorp: ‘Poten van rendieren eraf getrapt, gewei in tien stukjes’

vernielingenHet vrolijkste kerstdorp van Nederland is in rouw gedompeld. Vandalen hebben vannacht in Leeuwarden vernielingen aangericht in een levensgrote kerststal, het pronkstuk van dit jaar. De twee rendieren en andere decoraties zijn gesloopt. Buurtbewoners zijn verbijsterd.

,,Ik sta nu met een rendierkop in mijn hand”, zegt Angela Vlig-Mebius, een van de initiatiefnemers van het kerstdorp, cynisch. ,,Een wildvreemde vrouw heeft het gewei aan elkaar gelijmd en net teruggebracht. Mijn man probeert nu de poten te maken.”

Het jaarlijkse kerstdorp in de wijk Wielenpôlle, waar 240 woningen en woonwagens vrolijk versierd zijn, is inmiddels een begrip in heel Nederland. Van ver buiten Leeuwarden komen mensen naar Wielenpôlle voor de feestelijke kerstroute door de wijk.

Deze avond is het weer beredruk. Volgens Vlig-Mebius rijden al honderden wagens door de wijk en staan er nog honderden te wachten. Buiten de wijk staan professionele verkeersregelaars, in Wielenpôlle zelf leiden de bewoners alles in goede banen. Dit jaar is er voor bezoekers ook een looproute door de wijk.

Tien stukjes

De levensgrote kerststal is dit jaar de belangrijkste attractie. Voor het eerst zijn er twee levensgrote rendierpoppen en een arrenslee. Die staan er nog geen week. Toen Vlig-Mebius vanochtend de deur van haar woning, tegenover de stal, uitstapte, zag ze de rendieren op de grond liggen. ,,De poten waren er letterlijk af getrapt en de geweien waren in wel tien stukjes gebroken. De grond zakte onder mijn voeten vandaan.”

Alleen de beelden van Jozef, Maria en kindje Jezus in de kribbe zijn gespaard gebleven, want die neemt Mebius elke avond uit voorzorg mee naar binnen. Vlig-Mebius: ,,We hebben een fiks bedrag betaald voor de rendieren en arrenslee, onze nieuwste pronkstukken dit jaar. Ik denk dat we bijna 2000 euro schade hebben. Waar we zeven dagen in de week hard aan hebben gewerkt om op te bouwen, is in één nacht met de grond gelijk gemaakt.‘’

Volledig scherm Wielenpôlle trekt elk jaar alles uit de kast om de wijk om te toveren tot kerstdorp. © AS Media

Maanden is Wielenpôlle al bezig met het kerstdorp. Bewoners en vrijwilligers zijn in september begonnen met de voorbereiding, sinds begin december is het officieus open. Vorig jaar werd het kerstdorp van Wielenpôlle door kijkers van het SBS-programma Hart van Nederland nog verkozen tot de ‘mooist verlichte kerststraat van Nederland’.

Camera's

Toen werd overigens al verlichting vernield in het kerstdorp. Ook dit jaar zijn de netten met lichtjes in de straat al een keer kapotgemaakt. Dankzij een crowdfundingsactie is dat hersteld.

Vlig-Mebius heeft nu aangifte van vernieling gedaan. Aan haar woning hangt een camera die gericht staat op de kerststal. Ook andere wijkbewoners hebben beveiligingscamera's hangen. ,,Maar de daders hebben we nergens op beeld.” De politie gaat ‘s avonds na 23.00 uur surveilleren in de wijk.

De rendieren worden zo snel mogelijk gerepareerd en teruggeplaatst. Uit het hele land komen steunbetuigingen binnen en wordt hulp aangeboden. Maar de wijkbewoners willen geen geld aannemen. ,,We willen alles zoveel mogelijk zelf betalen. De traditionele collecte blijft bedoeld voor de Voedselbank”, zegt Vlig-Mebius.

,,Ik twijfel of ik dit volgend jaar nog wel wil organiseren. Maar dit jaar maken we gewoon af, want anders zouden we heel veel mensen teleurstellen. En voor hen doen we het.‘’

Volledig scherm © Facebook Peter Vlig

Bekijk onze nieuwsvideo’s in onderstaande playlist: