Slecht weer jaagt vakantieganger naar buitenland, zorgen om Nederlandse campings

We gebruiken steeds meer kunstmati­ge intelligen­tie (AI) in ons leven: wat zijn de gevaren?

Je gebruikt in je dagelijkse leven al meer AI dan je misschien denkt: bij het ontgrendelen van je telefoonscherm, als je Siri gebruikt op je iPhone of als je op Facebook zit en het algoritme bepaalt wat je te zien krijgt. Het gebruik van kunstmatige intelligentie neemt alleen maar toe. Hoe gevaarlijk is dat?