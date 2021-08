Slechte ventilatie op scholen: ‘Kabinet speelt met gezondheid van leerlingen en leraren’

,,Ventilatie is een ding op ál onze scholen en niet los te zien van onze totale huisvestingsproblemen”, vertelt bestuurder Bart de Grunt van scholenkoepel Mijnplein in Raalte (Overijssel). Daaronder vallen achttien scholen in de noordelijke vakantieregio. En sommigen staan er al tachtig jaar of langer, inclusief achterstallig onderhoud. ,,We hebben scholen waar ik vanaf de zolder beneden het lokaal kan zien en door het dak naar buiten kijk.”