Slijterij en snoepwinkel open, sportschool en boekhandel dicht? Dat is niet logisch

Hoe ga je om met Zoontje van Fatima heeft eetstoor­nis: ‘Laatste dat ik wil is dat hij wordt buitenge­slo­ten’

Je leest vaak verhalen over mensen die zelf ziek zijn, maar hoe ga je daar eigenlijk als partner, familielid of vriend(in) mee om? In deze rubriek geven experts praktische tips. Deze week: Fatima (38 jaar) heeft een kind met een eetstoornis.

11:54