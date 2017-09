Slimme foefjes tegen verkeersinfarct in de herfst

Het is zo druk geworden in de spits dat steeds meer automobilisten al ruim voor 6 uur vertrekken in een poging de files te vermijden. En om 16.00 uur is het zelfs even druk op de weg als vijf jaar geleden om 18.00 uur.

Rijkswaterstaat verwacht dat die trend doorzet, want het wordt nóg drukker op de snelwegen. Er reden eind vorig jaar 8 procent meer auto’s voor 6.00 uur dan een jaar eerder. De vroege vogels willen de drukte ontlopen, maar dat wordt steeds moeilijker. De spits voor dag en dauw en de drukte halverwege de middag is de tol van de economische voorspoed.

Met de verlengde ochtend- en avondspitsen in gedachten zet Rijkswaterstaat zich schrap voor komende herfst. Die kan uitmonden in een verkeersdrama als de najaarsstormen, hagel en regen en bladeren over het asfalt jagen, of door mist de spitsstroken niet gebruikt kunnen worden.

Nieuwe technieken

Nieuwe rijstroken zijn er niet een-twee-drie. Daarom zet Rijkswaterstaat vol in op nieuwe technieken om zoveel mogelijk auto’s te kunnen verwerken op het bestaande wegennet. Ongelukken voorkomen is één van de manieren.

Alle 3.000 camera’s boven de snelwegen worden uitgerust met nieuwe software waardoor ze zelfstandig ongelukken maar ook afgevallen lading of resten van een geklapte vrachtwagenband kunnen signaleren. De verkeerscentrale kan de rijstrook dan sneller sluiten en de hulpdiensten zijn eerder ter plaatse. ,,Die camera’s hebben we getest bij een stuk A2 in Limburg'', zegt David van Baarle, directeur wegverkeersmanagment bij Rijkswaterstaat. ,,De software detecteert de snelheid van het verkeer en afwijkende verkeerssituaties. De camera kan zien of er iets op de weg ligt dat er niet hoort. Zo wordt overdag 94 procent van de afgevallen lading herkend. De camera geeft een signaal aan de wegverkeersleider in de centrale en die kan een strook afkruisen of een weginspecteur eropaf sturen. Alleen kleine objecten zoals bakstenen zijn nog moeilijk te zien omdat die maar weinig pixels in beslag nemen. Met camera’s met een hogere resolutie moet dat ook mogelijk zijn.’’

Pech

Doordat de spits steeds drukker wordt, stijgt ook het aantal pechgevallen en ongevallen op de snelwegen. In het laatste kwartaal van 2014 waren er 7.218 ongevallen, vorig jaar waren dat er al 9.062. Het aantal pechgevallen stijgt nog harder; in de laatste drie maanden van 2014 strandden er 14.561 voertuigen, in dezelfde periode vorig jaar vielen er 20.246 stil. ,19 procent van alle files wordt veroorzaakt door ongelukken. We kunnen veel winnen als we de gevolgen voor het andere verkeer kunnen beperken’’, zegt Van Baarle.

,,Het duurt veel te lang voordat een vrachtwagen met een klapband van de weg is’’, vindt Van Baarle. Want automobilisten remmen als ze een stilstaande truck zien en de file is geboren.

Statiegeldwielen

In 2014 is een proef gestart met ‘statiegeldwielen’ voor vrachtauto’s op de ring Rotterdam. Gecontracteerde bergers rijden er met elf types vrachtwagenwielen rond. Een truck met klapband krijgt eerst een nieuw leenwiel om zo de snelweg af te kunnen. Op de parkeerplaats kan hij met zijn baas of verzekeraar overleggen over een nieuwe band zonder dat het verkeer daar last van heeft. De statiegeldwielen zijn eind vorig jaar in heel Nederland ingevoerd. ,,55 weginspecteurs rijden bovendien rond met blauw zwaailicht zodat zij eerder bij het incident zijn en het sneller kunnen oplossen. De versnelde berging zorgt voor minder file. Zo simpel is het eigenlijk.’’

Bij de afdeling wegverkeersmanagement van Rijkswaterstaat werken 650 mensen, onder wie 300 weginspecteurs. ,,We proberen met big data te voorspellen waar zij het best ingezet kunnen worden zodat ze eerder ter plaatse zijn.’’

Alle auto’s van de weginspecteurs worden op het Flister-systeem aangesloten. Gebruikers van bijvoorbeeld Flitsmeister en TomTom zien dan al lang voordat ze ter plaatse zijn dat er een auto van Rijkswaterstaat bij een ongeluk is en welke rijstrook er wordt afgesloten. ,,Dat is ook veel veiliger voor de mensen ter plaatse.’’