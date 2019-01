Sneeuw en ijs verdwijnen in het weekend

Vandaag heeft bewolking de overhand en tegen de middag bereikt een neerslaggebied als eerste het noordwesten van Nederland. De storing trekt vervolgens geleidelijk over het land naar het oosten. ,,In de kustgebieden valt hoofdzakelijk regen, maar landinwaarts is eerst sprake van een mengsel van regen en natte sneeuw, of er valt een tijdje sneeuw", stelt meteoroloog Ben Lankamp van Weerplaza .

De temperatuur ligt op veel plaatsen nog dicht bij of iets onder het vriespunt. Lankamp: ,,In de tweede helft van de middag en ‘s avonds gaat het kwik omhoog en valt er alleen nog regen. Door de regen en oplopende temperaturen zal de sneeuw die er nog ligt, snel verdwijnen en ook het schaatsijs wordt zienderogen minder en slecht van kwaliteit. Als je dus nog een baantje wil schaatsen, moet je vandaag snel zijn.’

Weekend minder koud

Na het weekeinde valt er eerst nog soms (winterse) neerslag, later in de week blijft het vaker droog. Af en toe is er ook zon. Daarbij wordt het geleidelijk iets kouder en is er weer kans op lichte of matige vorst in de nacht. ,,Het ijs op de schaatsbanen zal gesmolten zijn na het weekend, dus begint de ijsgroei van voren af aan", besluit Lankamp.