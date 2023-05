Snelheidsduivel in Audi - gehuurd voor bruiloft - rijdt met 170 kilometer per uur door woonwijk

In de Utrechtse woonwijk Overvecht mag 50 kilometer per uur worden gereden. Surveillerende agenten schrikken zich dan ook rot als hun ‘rustige nacht bruut wordt verstoord door een zwaar motorgeluid’. Het blijkt een Audi RS3 te zijn met vier jonge inzittenden, speciaal gehuurd voor een bruiloft, die met 170 kilometer per uur in een flits voorbij zoeft.

In de nacht van zaterdag op zondag staan twee surveillerende agenten in de Utrechtse wijk Overvecht te surveilleren op de Franciscusdreef. Het is een rustige nacht, maar die wordt volgens de politie ruw verstoord als een witte Duitse Audi RS3 met zeer hoge snelheid langs scheurt. De agenten meten maar liefst een snelheid van 170 kilometer per uur.

Dat is na correctie een snelheidsovertreding van 114 kilometer per uur, want op de Franciscusdreef is de maximale snelheid 50 kilometer per uur. De agenten gaan achter de snelheidsduivel aan. In de auto blijken vier jonge inzittenden te zitten. De bestuurder was pas een jaar in het bezit van zijn rijbewijs, maar mocht hem direct bij de Utrechtse politie inleveren.

‘En hij kan in ieder geval een dikke boete en een educatieve maatregel gedrag verwachten', schrijft de politie Utrecht Noord. Ook delen ze de video waarin de auto in een waas voorbij vliegt. De auto was volgens de agenten voor een bruiloft gehuurd, ‘maar daar gaat deze RS3 niet verschijnen, want die is direct in beslag genomen'.

De politie krijgt steeds vaker meldingen van bewoners in Overvecht dat ‘de openbare weg als een racebaan wordt gebruikt’. Begin april overleed er een 78-jarige vrouw nadat ze werd aangereden terwijl ze de weg overstak. Vlak voor het ongeval hadden de omwonenden de auto hard voorbij zien rijden. ,,We treden daarom kei- en keihard op tegen dit soort hufterig rijgedrag”, aldus de politie.

Een Audi met vier inzittenden reed met een snelheid van 170 kilometer per uur door het Utrechtse Overvecht. © Politie Utrecht Noord