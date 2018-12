Snelle jongen loopt binnen dankzij ProRail en NS

De eigenaar van Bakkhe Vastgoed is een snelle jongen. Vooral als hij in de auto zit. De 44-jarige ondernemer, bewoner van een boerderij in een dorpje nabij Amersfoort, is een behoorlijk succesvol autocoureur. Hij doet mee aan de belangrijkste rally’s van Europa, zoals pas nog die van Barcelona. Hij eindigde in de middenmoot, maar stond toch mooi in één uitslag met negenvoudig wereldkampioen Sébastien Loeb.



Als ondernemer gaat het hem minstens zo goed. Zeker sinds 2014. De ondernemer, eigenaar van een bedrijf dat onderhoud langs weg en spoor pleegt, krijgt de kans een enorme hoeveelheid percelen langs het spoor – in totaal vele honderden hectares – over te nemen van NS Vastgoed. Hij betaalt slechts 1 euro voor de grond, en krijgt daarnaast nog eens een stevige bonus van NS: 6.750.000 euro. In ruil daarvoor verplicht hij zich alle gronden langs het spoor te onderhouden zolang die van hem zijn. Voor de aankoop van de gronden richt hij de onderneming Bakkhe Vastgoed op.