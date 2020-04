‘Snelle pc zonder coronavirus’: Marktplaats grijpt in bij ‘smakeloze’ advertenties

‘Coronavirusvrije’ computers en telefoons, brandschone hotelkamers waar de kans op besmetting nihil is en drankjes en pilletjes die honderd procent bescherming bieden. Marktplaats hekelt adverteerders die de gezondheidscrisis moedwillig misbruiken om er zelf beter van te worden. ,,Wij voelen absoluut een verantwoordelijkheid om hier stevig tegen op te treden”, stelt een woordvoerder. ,,Als we zien dat het woord ‘corona’ op een smakeloze manier wordt ingezet, dan nemen we direct stappen.”

Marktplaats haalt een dergelijke advertentie meteen offline en geeft de adverteerder een officiële waarschuwing. Bij een tweede overtreding is de gebruiker niet langer welkom op het platform. ,,Wij zijn daar heel streng in. Het is absoluut verwerpelijk om op deze manier je geld proberen te verdienen.”

Pc zonder coronavirus

Een advertentie waarin een ‘snelle gamepc zonder het coronavirus’ wordt aangeboden, vindt de woordvoerder ‘ronduit smakeloos’. ,,Normaal vinden we dat een woordgrapje moet kunnen in een advertentie, maar voor nu is dit echt niet chique. Net zoals die adverteerders die beweren helende drankjes of pilletjes in huis te hebben. Stop daar toch eens mee!“

Marktplaats adviseert potentiële kopers kritisch te kijken naar een goede deal en te kijken naar meerdere advertenties. Wie overigens nog op zoek is naar een mondkapje of een desinfecterende handgel komt bedrogen uit; die advertenties worden niet meer toegelaten op het platform. De verkoopwebsite doet dit vanwege de problemen die in Nederland zijn ontstaan met de levering van medische hulpmiddelen door het coronavirus.

De afgelopen weken werden op Marktplaats voor veel hogere bedragen dan de verkoopprijs in een normale winkel mondmaskers en handgels aangeboden. In winkels zijn mondmaskers en handgels amper te verkrijgen en bij ziekenhuizen en zorginstellingen dreigt een tekort. Marktplaats wil met de maatregel iets doen tegen mensen die veel verdienen aan het coronavirus.

Nieuw initiatief

Marktplaats baalt van de misleidende advertenties, omdat het juist in deze tijden iets goeds wil doen voor de samenleving. Zo is recent een initiatief van start gegaan waarmee mensen die hulp willen aanbieden sneller in contact kunnen komen met mensen die hulp nodig hebben. Door #coronahulp in de titel van een advertentie toe te voegen, levert één simpele zoekopdracht meteen een overzicht van alle aangeboden hulp.

,,Denk bijvoorbeeld aan hulp bij het doen van boodschappen, oppassen, schoonmaken, bijles of andere klusjes in huis. Of het uitwisselen en ruilen van spellen, puzzels of boeken”, aldus Marktplaats. Ook stelt Marktplaats vrijgekomen advertentieruimte kosteloos beschikbaar aan maatschappelijke organisaties en autoriteiten.