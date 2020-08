Sneller boete voor weigeren dragen mondkapje in Amsterdam

80-jarige vrouw steekt 87-jarige vrouw neer: ‘Dit had niemand kunnen voorspel­len’

18:05 De politie is volop bezig met het onderzoek naar het steekincident in Druten (Gelderland) waarbij een 80-jarige vrouw een 87-jarige vrouw heeft gestoken. Het incident vond gisteravond plaats bij de instelling voor mensen met een verstandelijke beperking 's Heerenloo. Het slachtoffer ligt in het ziekenhuis.