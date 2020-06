Sociale media ontploft: Jos brengt na 39 jaar boek terug naar de bieb

LIVE TWITTER Advocaat verdachte opgerolde terreurcel: ‘Belangrijk bewijsstuk is weg. Dit lijkt wel een film’

10:41 Het is één van de grootste en spectaculairste Nederlandse terreurprocessen van deze eeuw: de zaak tegen de zes mannen die volgens justitie in 2018 met bomvesten en kalasjnikovs een grote aanslag wilden plegen in Nederland. Ze werden opgepakt na een undercoveroperatie van de politie. Vanaf vandaag moeten ze voor de rechtbank in Rotterdam verschijnen. De rechtszaak is onderaan dit artikel live te volgen via de tweets van verslaggever Cyril Rosman.