'Soldatenmama' zamelt pepernoten in voor militairen in Mali

De 49-jarige Jackhilline Dannenberg-Postma uit Rijssen vindt het sneu dat de ene militair op missie in het buitenland dozen vol lekkers krijgt en de ander niets. Daarom zamelt de 'soldatenmama' vrijdag allerlei lekkers in voor militairen in missiegebieden, zodat ze met Sinterklaas een leuke verrassing kan versturen naar Mali.