‘Solidariteitskwartiertje’: verkeersinfarct op snelwegen door bliksemactie boeren lijkt voorbij

Sociale huurwonin­gen naar asielzoe­kers: ‘Nu duurt het nóg langer voordat ik aan de beurt ben’

Bennie (37) en Fatih (30) snappen het best: dat ook asielzoekers een woning nodig hebben. Tóch is het nieuws dat Utrecht zes weken lang bijna alle sociale huurwoningen die vrijkomen aan statushouders geeft, voor hen best een bittere pil. ,,Ik had goede hoop, maar nu duurt het nóg langer voordat ik aan de beurt ben.’’

13 juli