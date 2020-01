Somber januari eindigt warm: ‘Voelt als lente’

De maand januari is zeer zacht verlopen. Met een gemiddelde temperatuur van zes graden verovert deze maand een plekje in de top tien van warmste januarimaanden sinds 1901. Maar het was ook een sombere maand, want de zon liet zich nauwelijks zien.

Normaal gesproken is de gemiddelde maandtemperatuur in De Bilt 3,1 graden, stelt Weerplaza. ,,De laatste dagen van de maand gaan dat gemiddelde niet omlaag halen”, zegt meteoroloog Diana Woei. ,,Sterker nog, het wordt juist nog warmer. Het voelt bijna als lente, want we eindigen deze maand met een graad of tien, waar het eind januari normaal zo’n vijf graden is.”



Januari 2020 was flink warmer dan dat gemiddelde, maar niet goed voor een record: de warmste januari is nog altijd die van 2007, met een gemiddelde temperatuur van 7,1 graden. Overigens, legt de weervrouw uit, komt het nieuwe ‘normaal’ volgend jaar uit op 3.6 graden, een halve graad meer dan waar er nu mee vergeleken wordt. ,,De afgelopen tien jaar werd de januaritemperatuur naast het gemiddelde van de januarimaanden tussen 1981 en 2010 gelegd. Vanaf 2021 is het nieuwe ‘normaal’ het gemiddelde uit de periode tussen 1991 en 2020.”

Sombere maand

Hoewel het relatief warme weken waren, liet de zon zich maar mondjesmaat zien. Gemiddeld over het land scheen de zon tot en met 26 januari zo’n 42 uur. Een sombere maand, wordt dat in weerjargon genoemd. Regionaal gezien komt deze januari zelfs uit op de somberste in dertig jaar. Zo scheen in De Bilt de zon slechts 33,8 uur. ,,De komende dagen komt daar nog een aantal uren bij, maar aan de normale zonneschijnduur van ongeveer 62 uur komen we niet meer”, zegt Woei.