‘Sommige mensen schrikken echt van zo'n listeria-schandaal’

1. Zweren Nederlanders tijdens zo’n crisis even álle vleeswaren af of laten ze alleen de producten liggen van Offerman, de fabriek waar de listeria-bacterie is aangetroffen?

,,Omdat de naam van deze fabrikant niet op de pakjes staat, ligt het voor de hand dat de consumenten die zich zorgen maken even alles links laten liggen. Ook de vleeswaren van andere producenten. In het algemeen weten we dat iedere consument behoorlijk verschillend op zulk nieuws reageert. De één wordt emotioneel, schrikt er echt van. De ander bekijkt het allemaal heel rationeel. Die denkt: de supermarkt heeft alle foute producten weggehaald dus de rest zal wel oké zijn. De supermarkten ondernemen natuurlijk ook niet voor niets direct actie, ook al zijn lang niet al die vleeswaren van deze fabriek besmet. Het consumentenvertrouwen is supermarkten natuurlijk veel waard.’’