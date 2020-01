Songfestivalnieuws in de Ochtend Show to go

Nieuwe gevangenis­rel: seks in bezemkast PI Lelystad

21:58 Opnieuw is een gevangenis in verlegenheid gebracht door een pikante affaire binnen de bajesmuren. Een medewerkster van de gevangenis in Lelystad is betrapt in de bezemkast met een gedetineerde op de afdeling arbeid. De vrouw is op non-actief gesteld.