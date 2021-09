Sonja met de rug tegen de muur gezet door bank: ‘Als ik mijn rekeningen kwijtraak, wie zorgt er dan voor mijn kinderen?’

Sonja Radovanovic leidt sinds dertien jaar Exit Auto’s in Enschede. Eerst met haar man en sinds het stel uit elkaar is, is ze alleen verantwoordelijk voor het bedrijf. Ze verkoopt elke maand naar haar zeggen honderd tot honderdvijftig occasions (vooral diesels) en zet daarmee jaarlijks miljoenen om. Inkopen doet ze in Nederland, Duitsland en België. De klanten komen vooral uit Bosnië en Servië. Radovanovic: „Circa 90 procent van mijn klanten betaalt per bank, maar 10 procent wil dat niet. Zeker particulieren die bij mij een auto kopen willen niet vooruitbetalen. 100 procent giraal in de autobranche gaat gewoon niet.”