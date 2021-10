Sonne Straal (20) wint Faamnaam-verkiezing: ‘Donder is ook nog een leuke naam voor een zoon’

Robey (25) ontploft na opmerking over rijgedrag, nu heeft hij spijt: ‘Gevangenis is een hel’

19 oktober Volgens hemzelf ging het pas écht mis toen het slachtoffer hem tijdens de worsteling op straat in zijn vinger beet. Op dat moment knapte er iets bij de 25-jarige Robey W. uit Deventer. Om zijn vinger los te krijgen, bleef hij slaan. De ene vuistslag na de andere, gevolgd door een kopstoot en een schop in het gezicht. Voor die explosie van geweld stond W. vandaag terecht in de rechtbank in Zwolle.