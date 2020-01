Sophia (45) is getrouwd met Hugo (70), maar heeft een 'vaste slaaf’

,,Vijftien jaar geleden had ik een dienende slaaf. Eens per twee weken kwam hij langs om alles te doen wat ik hem opdroeg: stofzuigen, afwassen, mijn voeten masseren. Door zich te onderwerpen maakte hij zijn hoofd leeg. Er kwam geen seks bij kijken, al liet ik hem die klusjes soms wel naakt uitvoeren. Dat versterkte het gevoel van onderdanigheid. Pijn deed ik hem niet - daar stond hij niet voor open.



Toen leerde ik Hugo kennen via een datingsite. De vonk sloeg meteen over, hij is een rustige, intelligente man die van dezelfde dingen houdt als ik: koken, musea, theater, reizen. Alleen de liefde voor BDSM (bondage, dominantie, sadisme, masochisme) hebben we niet gemeen. We experimenteerden ermee, maar Hugo bleek niks te hebben met zweepjes, handboeien en blinddoeken. Omdat ik wel de liefde bij hem vond, zette ik BDSM in de kast.