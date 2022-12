Spanje en VK stellen coronatest verplicht voor reizigers uit China, gratis vrijwillige test op Schiphol

Kuipers vindt het nog niet nodig om acute reisbeperkende maatregelen te nemen. Hij deelt daarmee de ‘breed gedeelde opvatting’ van het Europese Health Security Committee dat donderdag in een spoedbijeenkomst bijeenkwam om te spreken over de epidemiologische situatie in China, waar het aantal coronabesmettingen gigantisch hoog is, en de gevolgen daarvan. Testen op het Milanese vliegveld Malpensa geven weer hoe wijdverspreid corona in China inmiddels is: één op de twee reizigers die afgelopen dagen uit dat land landden, bleek positief.

Risico's in China

Kuipers wijst mensen die naar China willen gaan erop dat daar risico’s zijn. ,,Reizigers moeten er rekening mee houden dat de situatie in China onvoorspelbaar is en toegankelijkheid van de gezondheidszorg naar het zich laat aanzien onder druk staat.”

Op verzoek van de minister gaat het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) wel per direct de rioolwatersurveillance rondom Schiphol intensiveren, ‘zodat een mogelijke nieuwe variant snel gedetecteerd wordt’. ‘Op dit moment is het grootste punt van zorg voor de EU de mogelijke ontwikkeling van nieuwe varianten van het virus in China en de gebrekkige informatievoorziening daarover’, schrijft de minister.

Maatregelen EU-breed

Nederland heeft er donderdag in Europees verband op gehamerd dat als een inreisbeperking vanuit China nodig is, die maatregel EU-breed genomen moet worden om ‘deze effectief te laten zijn'. De EU-ministers kwamen hier echter niet uit. Italië en Spanje hebben al wel een verplichte test ingevoerd en volgens de BBC gaat ook het Verenigd Koninkrijk dit doen. Buiten Europa komt zo'n verplichting er ook in de VS, en is die er al in Japan en India.

Mocht de EU later gezamenlijk besluiten tot een verplichting voor reizigers uit China om zich voor de vlucht te testen of om bij aankomst in Nederland in quarantaine te gaan, dan heeft Nederland daar momenteel geen juridische grondslag voor. Die is er pas als de Eerste Kamer akkoord gaat met met de wijziging van de Wet publieke gezondheid. De Europese Commissie en de EU-lidstaten hebben China opgeroepen om actuele corona-informatie in internationaal verband te delen. De komende dagen houden de lidstaten de coronasituatie in China nauwlettend in de gaten en komen ze indien nodig opnieuw bij elkaar. ‘Nadere maatregelen kunnen daarbij overwogen worden’, meldt Kuipers.

Vooralsnog lijken in China subvarianten van de omikron-variant rond te waren. Daartegen is in de EU een goede immuniteit opgebouwd, schrijft Kuipers. ‘Op basis van de nu beschikbare data worden beperkende maatregelen nog niet noodzakelijk geacht.’

Bekijk onze nieuwsvideo’s in onderstaande playlist: