Spanning in zaak De Groot naar kookpunt, medewerkers ‘enorm bezorgd en geschrokken’ na schietpartijen en brandstichting

Hemelsbreed zit er amper een kilometer tussen beide locaties waar dinsdag in Kerkdriel is geschoten. Eerst verrichte de politie urenlang sporenonderzoek bij een woning aan het Saturnushof, waar op de voordeur was geschoten. Halverwege de middag verplaatste hetzelfde onderzoeksteam zich naar een pand aan de Hoorzik, waar een kogel door een ruit was gegaan. Een dag eerder werd bij een huis in Hedel ‘s nachts de voordeur in brand gestoken.