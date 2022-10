Spastische Patrick (49) dreigde van het stroomnet afgesloten te worden: ‘Ik ben geen nummer, ik wil als mens behandeld worden’

Grootste besmetting vogelgriep in Heythuysen: 300.000 leghennen

HEYTHUYSEN - In het Limburgse Heythuysen is vogelgriep geconstateerd bij een bedrijf met 300.000 leghennen. Dat meldt het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV) donderdag. Volgens de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) gaat het om de grootste besmetting tot nu toe. Vier dagen geleden werd bekend dat in het nabijgelegen Ospel vogelgriep was vastgesteld bij een bedrijf.

10:14