Spermadonoren in boek: ‘Artsen verplichtten ons om anoniem te blijven’

Ruim 30 jaar Na drie huwelijken is Johan terug bij Jenny, die altijd op haar grote liefde heeft gewacht

Johan Setoe (62) en Jenny Lionarons (63) kregen in Suriname samen twee kinderen, daarna scheidden hun wegen. Decennia later vonden ze elkaar weer in Rotterdam en nu gaan ze alsnog trouwen. Voor hem is het zijn vierde huwelijk, voor haar het eerste. Want ze heeft altijd op hem gewacht.