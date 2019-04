‘Sponsoren van ambassade-feestjes op Koningsdag lijkt op vriendjespolitiek’

‘Het heeft Zijne Majesteit behaagd’

8:14 Duizenden Nederlanders zullen vandaag de zin horen: ,,Het heeft Zijne Majesteit behaagd.” Op dat moment ontdekken ze dat ze een koninklijke onderscheiding hebben gekregen, voor jarenlang vrijwilligerswerk of voor prestaties in hun baan. Ze mogen zich voor de rest van hun leven lid, ridder of officier in de Orde van Oranje-Nassau of de Orde van de Nederlandse Leeuw noemen.