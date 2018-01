Spookrijdende verdachten klappen na lange achtervolging op politiewagen

De politie ging vanochtend vroeg af op een melding van een inbraak in een supermarkt in Delden. De twee verdachten hadden het volgens de politie waarschijnlijk voorzien op de sigaretten, maar werden gehinderd door een rooksysteem. Dit systeem verspreidt rook tijdens een inbraak, waardoor de overvallers niets meer zien.

De twee mannen, 28 en 24 jaar oud en allebei uit Den Haag, gingen er in de auto vandoor toen agenten ze probeerden aan te houden. Daarna volgde een achtervolging van een uur door de regio Gelderland. Met acht politievoertuigen werd geprobeerd de verdachten aan te houden. Toen de mannen in de verkeerde richting de A1 opreden kwamen ze in botsing met een politieauto.

Onderzoek

De afgelopen maanden hebben zijn meerdere soortgelijke snelkraken geweest in de regio. De laatste was gisteren in een supermarkt in Borne, waar sigaretten zijn meegenomen. De politie onderzoekt of het om dezelfde verdachten gaat. Iets voor 9.30 uur werd de weg weer vrijgegeven.