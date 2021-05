Spookrijder was rijbewijs kwijt, kocht nieuwe auto en reed vervolgens met 160 kilometer per uur jonge man dood

LIVE | Ruim 600 nieuwe besmettin­gen meer dan gisteren, deel Grieken­land weer op oranje

16:06 Het afgelopen etmaal zijn er 3426 nieuwe coronabesmettingen geregistreerd. Dat zijn er 661 meer dan gisteren, meldt het RIVM. Het aantal coronapatiënten in de Nederlandse ziekenhuizen is de laatste 24 uur afgenomen met 106. Op verpleegafdelingen liggen er nu 971 met Covid-19. Intussen kunnen ook mensen die in 1972 en 1973 zijn geboren een afspraak maken voor een vaccinatie tegen het coronavirus. Dit zijn mensen die dit jaar 48 en 49 worden. Het laatste nieuws over het coronavirus lees je in ons liveblog.