Sportscholen, pretparken en dierentuinen wachten in spanning af: ‘Het blijft onzeker’

8 mei De politie gaat in de omgeving van Geldrop binnenkort zoeken naar het lichaam van de in 1993 verdwenen studente Tanja Groen. Het heeft te maken met crimineel Wim S. Wie is deze inmiddels overleden Brabander, van wie rechercheurs vermoeden dat hij wel eens de grootste seriemoordenaar van Nederland kan zijn? ,,Hij zei dat hij elf vrouwen had vermoord.”