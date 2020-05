Sportschoolhouders ‘heel blij’ en opgelucht nu ze weer los mogen

,,Dit is hartstikke positief nieuws, we zijn er heel blij mee”, aldus directeur Jasper Otting van fitnessketen BigGym. ,,We hebben te maken gehad met veel onduidelijkheid, eigenlijk continu. Het leek wel alsof wij als branche iedere keer werden vergeten, in de persconferenties werden we niet echt naar voren gehaald. Nu is er eindelijk een lichtpunt.”

BigGym had eerder een kort geding tegen de Nederlandse staat in gang gezet om opening af te kunnen dwingen. Otting vindt dat nu niet meer nodig.

Te laat

Quote Veel collega-onderne­mers hebben het zwaar. Sommigen zijn gestopt en hebben het niet gered Jasper Otting, BigGym Voor een aantal sportscholen is het al te laat, weet Otting. ,,Veel collega-ondernemers hebben het zwaar. Sommigen zijn gestopt en hebben het niet gered. Maar bij sportscholen die het nu moeilijk hebben, kunnen er nu ook rare krachten vrijkomen omdat ze een richtpunt hebben. We hebben weer iets om naar toe te werken. We moeten voldoen aan een bepaald adviespakket van het Outbreak Management Team (OMT). Ik ben heel benieuwd wat dat in gaat houden.”



Otting hoopt ook dat het ledenverlies van sportscholen nu beperkt blijft. ,,Veel leden vonden een heropening op 1 september te ver weg liggen en zegden hun abonnement op. Hopelijk blijven veel mensen nu toch lid, nu ze weten dat ze 1 juli weer welkom zijn.”

Arie Boomsma

Ook bij onverbeterlijke optimist en warm pleitbezorger voor de sportscholen Arie Boomsma gingen de slingers voorzichtig aan het plafond. ,,De opluchting was groot bij mij, terwijl ik daar gisteren nog een shaky gevoel over had. Maar wel met de hoop dat het kabinet ook zou kijken naar buurlanden en de wetenschap. Dat hebben ze gedaan en ik ben echt heel blij.’’

Wat Boomsma betreft is het prima om voorwaarden te stellen aan de opening. ,,Dat is terecht, elke branche heeft nu voorwaarden. Dat is de realiteit nu in deze wereld. Ik vind het ook niet meer dan logisch dat die voorwaarden streng gaan zijn en dat het voor ondernemers moeilijk zal worden om omzet te draaien. Maar het signaal dat je als ondernemer weer aan iets kunt bouwen is echt heel belangrijk.’’

Boomsma benadrukt graag de menselijke kant van het verhaal. ,,Als je sportscholen, sauna’s en wellnesscentra er in betrekt, dan gaat het wel om vijf miljoen mensen die weer aan een verenigingsgevoel kunnen werken. Dat is waar het hier om gaat. De community, even lekker sporten, gezond zijn en aan de weerstand werken. Dat staat voorop.’’

Vertrouwen

MKB-Nederland en VNO-NCW zijn blij dat sportscholen, sauna’s, wellnesscentra, speelhallen en casino’s in principe toch eerder open mogen dan 1 september. Volgens de ondernemersorganisaties laat het kabinet met de verschuiving van de datum naar 1 juli zien dat er vertrouwen is in de afspraken die met de sectoren zijn gemaakt over onder meer protocollen om veilig weer open te kunnen.



De organisaties hopen dat door het besluit banen en bedrijven gered zijn. ,,Onze inzet is dat alle sectoren op een verantwoorde manier weer aan de slag kunnen. Na 12 weken sluiting mag duidelijk zijn dat de situatie van veel ondernemers in de gesloten sectoren inmiddels penibel is.’’



Het kabinet geeft dus gehoor aan de lobby die gaande was. Seksinrichtingen blijven wel gesloten tot 1 september.