'Staat betaalt dubbel voor inboedel paleizen'

Charly Luske, ex-laaggelet­ter­de Koos Vervoort en alles over de Nederland­se adel in de Ochtend Show to go

21:52 Zanger Charly Luske, Directeur van Stichting Adel in Nederland John Töpfer en schrijver en ex-laaggeletterde Koos Vervoort zijn maandag 9 september te gast in de Ochtend Show to go. De show wordt gepresenteerd door Manuel Venderbos en Hila Noorzai en is vanaf 7.30u live te zien in onze app en op deze site.