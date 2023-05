Staat stelt bedrijf 3M aansprakelijk voor schadelijke stof in Westerschelde: ‘Vervuilers moeten betalen’

UpdateDe Nederlandse staat vindt dat het Amerikaanse chemieconcern 3M de schade moet vergoeden die de schadelijke PFAS in de Westerschelde heeft aangericht. Minister Mark Harbers (Infrastructuur en Waterstaat) heeft het bedrijf aansprakelijk gesteld, zo heeft de landsadvocaat in een brief aan 3M laten weten.

De provincie Zeeland roept bedrijven, organisaties en bewoners al langer op om zich te melden als ze schade hebben opgelopen door PFAS in de Westerschelde. Poly- en perfluoralkylstoffen (PFAS) zijn schadelijk voor de gezondheid en het milieu. Ze worden gebruikt in bijvoorbeeld blusschuim en waterafstotende kleding. De stoffen kunnen zich ophopen in het lichaam en de werking van het immuunsysteem verminderen.

Chemieconcern 3M in het Belgische Zwijndrecht, in de buurt van Antwerpen, heeft jarenlang PFAS in de Schelde geloosd. De rivier stroomt naar de Westerschelde in Zeeland. Vorig jaar stelde het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) dat diverse soorten vis, schaal- en schelpdieren uit de Westerschelde zulke hoge concentraties PFAS bevatten dat het raadzaam was die zo min mogelijk te eten.

Zorgen omwonenden

Minister Harbers wijst erop dat PFAS leidt tot zorgen bij omwonenden en financiële schade bij bijvoorbeeld vissers en Rijkswaterstaat. ,,Ik vind dat de vervuilers moeten betalen, niet de gebruikers en beheerders. Het aansprakelijk stellen van 3M past bij dat uitgangspunt.”

Exacte bedragen zijn nu nog niet te noemen, aldus het ministerie. ,,Hoewel grotendeels inzichtelijk is op welke gebieden er schade is geleden, is het nu zaak om uit te zoeken voor welk deel van de PFAS-vervuiling 3M verantwoordelijk is. Op basis van dat onderzoek kan er een bedrag worden gehangen aan de schade op het ecosysteem en de economische schade van Rijkswaterstaat en anderen.”

Mark Harbers, minister van Infrastructuur en Waterstaat.

28 schademeldingen

Zeeland opende in februari een meldpunt voor de bewoners, bedrijven en instellingen die economische schade hebben geleden door de PFAS-vervuiling in de rivier. Inmiddels zijn 28 meldingen van schade binnengekomen. De bedragen variëren van enkele duizenden euro’s tot miljoenen.

De Zeeuwse provinciebestuurder Dick van der Velde is blij dat minister Harbers deze stap heeft gezet. ,,Het gaat niet alleen om geld. Ook op emotioneel vlak is dit positief. De rijksoverheid laat zien zich het lot van de Zeeuwen aan te trekken”, aldus de gedeputeerde tegen regionaal dagblad PZC. Naar aanleiding van de vervuiling in Zeeland stelde de minister eerder al twee coördinatoren aan om de aanpak van PFAS nationaal en internationaal te stroomlijnen.

Rechtszaken

In de Verenigde Staten zijn en worden vele duizenden rechtszaken gevoerd door onder meer drinkwaterbedrijven en overheden tegen PFAS-producenten als Dupont, Chemours en 3M en tegen gebruikers van PFAS en PFAS-houdende materialen. Het gaat om bedragen die in de miljarden dollars lopen.

Maandag maakte de Belgische krant Het Laatste Nieuws bekend dat Burgercollectief Darkwater 3M, dat zo'n vierhonderd gezinnen uit de omgeving van de 3M-fabriek in het Belgische Zwijndrecht vertegenwoordigt, een massaprocedure start tegen de Amerikaanse chemiereus. Wie binnen de 15 kilometer van de fabriek woont, kan zich aansluiten. Zo’n 150 gezinnen heeft zich intussen al gemeld.

