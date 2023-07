Staatsrechtgeleerde wil dat Grondwet toegankelijker wordt: ‘Vrijwel niemand kent de letterlijke tekst’

Ineens mag Gerard zijn fiets niet meer meenemen op vakantie, dus kan hij niet mee: ‘Pijnlijk’

Gerard Hilhorst (64) zit deze week tegen zijn wil thuis. Een busreis naar het buitenland kan hij vergeten. Want zijn hulpmiddel, waar hij van afhankelijk is vanwege zijn groeistoornis, is deze zomer niet meer welkom in een bus.