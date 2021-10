Stabiel herfstweer op komst met af en toe een zonnetje

Vandaag is het een rustige dag met wolkenvelden. Op de meeste plekken blijft het droog en af en toe breekt de zon door. Weerplaza stelt dat gedurende de dag de bewolking toeneemt en dat er gedurende de avond in het noorden een drupje regen kan vallen.

Morgen begint overwegend bewolkt, maar in de loop van de dag breekt op sommige plekken mogelijk de zon door. De tempratuur schommelt tussen de 14 en 16 graden. ,,Uit de bewolking kan in de ochtend nog een spatje regen vallen, maar in de middag blijft het overal droog’', klinkt het.

Vrijdag wordt het een grijze regenachtige dag met een temperatuur van 14 graden. In de middag kan de zon doorbreken. In het oosten zal hier en daar nog een bui voorkomen. Er staat een matige westenwind. In de nacht van vrijdag op zaterdag is er plaatselijk kans op vorst aan de grond.

Rustig weekend

Zaterdag is een rustige, droge dag met weinig wind. In de ochtend kan het hier en daar mistig zijn. ‘s Ochtends schijnt geregeld de zon, maar in de middag zullen de stapelwolken de zon verdrijven. In het noorden is het 12 à 13 graden en in het zuiden en zuidwesten kan het 14 graden worden.

Zondag is de tempratuur het hoogste. Het wordt tussen de 15 en 17 graden. Wel is het overwegend bewolkt met af en toe een bui. Als de zon doorbreekt dan zou dat in de middag moeten zijn, stellen de deskundigen van Weerplaza. Er staat een matige zuidwestenwind.

Onstuimig

Volgende week lijkt het een onstuimige week te worden met wisselvallig herfstweer. Ook neemt de windkracht toe. Wel kan het wat warmer worden met uitschieters tot wel 20 graden. Af en toe is er ruimte voor de zon, maar in de meeste gevallen heeft de bewolking de overhand. Het deel van Nederland dat dan herfstvakantie heeft zal de paraplu bij de hand moeten houden om droog over straat te kunnen.

Volledig scherm Mensen genieten van het herfstweer. © ANP