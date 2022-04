Stakende jeugdvoogd: uithuisplaatsing meisje verlengd zonder rechtszitting

Op dinsdag 14 maart stond het in Den Haag vol stakende jeugdzorgmedewerkers, die het zat zijn om in een systeem te werken dat in crisis verkeert door onder andere onderbezetting, zonder goede arbeidsvoorwaarden. Ook de jeugdvoogd van Angelique Mens was op het Malieveld, en dat betekende dat de rechtszitting over de uithuisplaatsing van haar dochter die dag niet door kon gaan.