Staking Albert Heijn gaat langer door, helft supermarkten al geraakt

De stakingen bij de distributiecentra van Albert Heijn raken de bevoorrading van de winkels. Vooral in het zuidwesten en noordoosten van het land worden de problemen groter. Volgens een woordvoerder van Albert Heijn merkt bijna de helft van de supermarkten nu de gevolgen van de stakingen. Dan gaat het om zo'n 600 winkels. ,,De gevolgen kunnen per winkel verschillen. Soms gaat het om verse producten, maar we zien ook bij pasta en rijst bijvoorbeeld dat er minder voorraad in de winkels ligt.’’

De getroffen winkels worden bevoorraad door de distributiecentra in Zwolle en Pijnacker. Daar wordt al vanaf zondagnacht gestaakt . ,,Bij de andere distributiecentra in Zaandam, Tilburg en Hoorn zien we geen impact op de bevoorrading van de winkels’’, aldus de woordvoerder van Albert Heijn.

Geen hamstergedrag

Dat wil niet zeggen dat in die winkels alles volop verkrijgbaar is. Want naast de vijf regionale distributiecentra heeft Albert Heijn in Geldermalsen een distributiecentrum dat alle winkel in Nederland bedient. ,,Dan gaat het om langzaamlopende houdbare producten, bijvoorbeeld dierenvoeding, pasta en rijst.’’

Door de staking in Geldermalsen komen er minder producten naar alle supermarkten. Maar dat heeft nog niet tot lege schappen geleid. Ook zijn klanten niet massaal aan het hamsteren. ,,Dat zien we niet’’, bevestigen ze bij Albert Heijn.

Meer winkels getroffen

De effecten van de stakingen zijn volgens de grootgrutter beperkt. ,,Maar de situatie is natuurlijk vervelend, ook voor de klanten.’’ Volgens vakbond FNV zullen de stakingen meer winkels gaan treffen. ,,Zaandam is pas vandaag begonnen met actievoeren’’, zegt FNV-bestuurder Shefania Sewbaks. ,,Dus die effecten zullen de komende dagen duidelijk worden.’’

De actiebereidheid blijft groot volgens de FNV. ,,We schatten dat er nu zo’n 600 medewerkers van de distributiecentra staken. Ook uitzendkrachten en parttimers doen nu mee.’’

Hoger loon

De bonden voeren actie voor een loonsverhoging van minstens tien procent. Daarnaast willen ze dat verslechteringen op het gebied van toeslagen en ouderenbeleid van tafel gaan. Albert Heijn biedt in totaal acht procent loonsverhoging. De supermarktketen zegt dat sommige versoberingen noodzakelijk zijn om kosten te besparen. Zo kan ook in de toekomst vast personeel worden aangenomen.

Het is nog volstrekt onduidelijk hoelang de stakingen doorgaan. Albert Heijn heeft eerder gezegd dat ze graag zonder voorwaarden vooraf met de bonden verder wil onderhandelen. Maar de bonden hebben gezegd dat verder praten zinloos is zolang er geen loonbod ligt van minstens tien procent.