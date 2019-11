Staking van leerkrachten gaat woensdag toch door, voorzitter AOb stapt op

,,De beslissing moest op die vrijdagmiddag worden genomen en dat was te snel”, verklaart Verheggen nu op de AOb-site. ,,Ik had het convenant niet direct moeten tekenen, maar het in het weekeinde aan het hoofdbestuur moeten voorleggen en een ledenraadpleging moeten houden.” Zo was het ook afgesproken met het hoofdbestuur. ,,Daarom heb ik nu besloten af te treden als voorzitter van de AOb”, vertelt Verheggen.



De AOb roept leraren op om woensdag toch te staken. ,,We hebben enorme waardering voor alle collega’s die heel hard werken om de staking tot een groot succes te maken, en we bieden onze excuses aan voor de ontstane verwarring. Wat nodig is, is een structurele investering in onderwijs. We gaan met onze leden in gesprek, te beginnen op de algemene vergadering van morgen – maandag”, laat het hoofdbestuur weten.