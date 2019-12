Stal van konijnenhouder duikt op in video activisten: ‘Met fikken van andermans spullen afblijven’

Hij is allerminst blij met het onverwachte nachtelijke bezoek. ,,Is dat mijn stal?!’’, zegt Koning met grote verbazing in zijn stem. ,,Laat eens kijken.”



Dinsdag krijgt hij in zijn woning naast de stal voor het eerst de beelden te zien, want hij heeft geen computer of smartphone. ,,Ja, ja, da’s inderdaad hier.’’



Geen toestemming gegeven voor video

Koning heeft geen toestemming gegeven voor het maken van de video. Aan de hand van die beelden kan hij wel een inschatting maken wanneer die gemaakt kunnen zijn. ,,Ze zijn ieder geval na 20.30 uur gemaakt, want dan doe ik altijd het licht uit. Ook is er geen daglicht door de ramen te zien.’’ Op de video wordt in het donker met een zaklamp op de konijnen geschenen.



Animal Rights laat bij monde van woordvoerder Erwin Vermeulen weten dat de beelden inderdaad ‘s nachts zijn gemaakt ‘door bij een open deur naar binnen te gaan’, ongeveer anderhalve maand geleden. Boer Koning twijfelt of de staldeur wel open stond. ,,Ik doe ze eigenlijk altijd op slot, maar zag zes à zeven weken geleden wel dat de klink niet helemaal goed zat. Toen dacht ik al dat er iets niet klopte.’’