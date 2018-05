Stamhoofd Masai viel voor Nederlandse Manon: 'Verliefdheid is overal hetzelfde'

In 2017 zes bij­na-botsingen vliegtui­gen en drones

18:32 Het aantal bijna-botsingen tussen vliegtuigen en drones in het Nederlandse luchtruim is afgelopen jaar fors toegenomen. In 2017 werden zes ernstige incidenten gemeld waarbij toestellen ternauwernood een drone konden ontwijken. Het ging voor het eerst ook om grote vliegtuigen, zoals een Boeing 737 van Transavia. Dat meldt RTL Nieuws.