Stap-budget loopt uit op fiasco door overbelaste UWV-site, aanvraag subsidie uitgesteld

kamervragenDoor een grote storing bij UWV zijn de aanvragen voor het zogeheten Stap-budget uitgesteld tot nader order. Sinds vanochtend was het voor werkzoekenden en werkenden mogelijk om een subsidie voor een cursus aan te vragen, maar door technische problemen is het ‘onmogelijk het loket vandaag open te stellen’, meldt UWV. De mogelijkheid om STAP-subsidie aan te vragen wordt daarom verplaatst naar een andere datum. Het instituut biedt excuses aan.

Met het Stap-budget kunnen werkenden en werkzoekenden van 18 jaar en ouder - mits diegene geen AOW ontvangt - kiezen uit ruim 100.000 opleidingen bij 1326 opleiders, zowel publiek als privaat. Het budget is vooral bedoeld voor mensen die zich normaal niet zo snel zouden laten om- en bijscholen.

Sinds 10.00 uur stonden duizenden mensen in de rij om een subsidie aan te vragen. De belangstelling was zo groot dat er wachttijden van meer dan een uur waren ontstaan. Volt-leider Laurens Dassen is niet te spreken over de gang van zaken en gaat Kamervragen stellen, zo laat hij aan deze site weten. Dassen is met name kritisch op het aanbod van de cursussen. ,,Je kunt nog steeds 1000 euro belastinggeld krijgen als je een cursus aromatherapie wil doen, ondanks onze breed aangenomen motie dat dit moet stoppen.”

Misbruik

De opleidingen die bij Stap beschikbaar zijn worden getoetst door het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. Maar dit bleek in 2022 niet helemaal waterdicht. Veel cursusaanbieders profiteerden lange tijd flink van de STAP-subsidie. Met trucs zouden sommige opleiders proberen zo veel mogelijk geld bij de overheid te claimen. Daardoor raakt de subsidiepot eerder leeg en kunnen minder mensen een cursus volgen. Veel opleiders gaan voor de maximale opbrengst zodra de overheid betaalt. Zo vallen kortingen op cursussen weg als de overheid betaalt, worden alle extra’s aangevinkt en gaan de prijzen omhoog. Vakbond CNV noemde de regeling eerder goed bedoeld maar slecht uitgewerkt.

Inmiddels is het lastiger om misbruik te plegen. Sinds de start van de STAP-regeling zijn er al ruim 2700 opleidingen uit het register geschrapt. En ook de komende tijd blijft er onderzoek gedaan worden naar honderden opleidingen. Dit is nodig omdat opleidingen niet altijd voldoen aan de regels voor het uitkeren van het Stap-budget. De overheid wil geen scholing subsidiëren die achteraf niet blijkt te voldoen aan de voorwaarden.

Om die reden werd het zogenoemde ‘januari-tijdvak’ overgeslagen en waren aanvragen pas vanaf vandaag weer mogelijk. Het totale budget van 160 miljoen euro dat beschikbaar is voor volgend jaar, blijft gelijk.

Ongepast verdienmodel

Het kabinet trok zich de kritiek aan en wil zelf ook niet dat het budget wordt gebruikt als ‘ongepast verdienmodel‘. Minister Karien van Gennip (Sociale Zaken) meldde aan de Kamer dat er ‘snoepreisjes‘ en cursussen mee gefinancierd werden die helemaal niet waren gericht op de arbeidsmarkt. Er zijn nu onder meer keurmerken voor opleiders gekomen om aan te tonen dat zij voldoen aan de Stap-eisen.

Ook wordt gekeken of het budget alleen kan worden ingezet in sectoren met tekorten zoals de ict, het onderwijs, gezondheidszorg of techniek. Tot slot is er nu een maximaal aantal toekenningen per opleiding. Op die manier moet worden voorkomen dat Stap als een verdienmodel wordt gebruikt.

Reiki Master worden

Toch blijkt ook nu dat mensen zich kunnen inschrijven voor een aantal bijzondere cursussen, zoals ‘bier proeven‘, ‘Reiki Master worden‘ en ‘helende geuren ontdekken‘. Volt-leider Laurens Dassen windt zich daar enorm over op. ‘Volstrekt belachelijk: je kunt nog steeds 1000 euro belastinggeld krijgen als je een cursus aromatherapie wil doen, ondanks onze breed aangenomen motie dat dit moet stoppen. Dit moet anders’, twittert de politiek leider. ‘Nederland staat te springen om handen aan bedden, aan moersleutels, aan installatie van zonnepanelen en warmtepompen, niet aan smeulende wierookstokjes of ijsbaden.’

Er staan volgens Dassen weer ‘allerlei cursussen online waar je haren van overeind staan’. ,,We kampen met schreeuwende tekorten in cruciale sectoren. Dan moeten we niet nodeloos geld gaan pompen in cursussen doe bedoeld zijn voor holistisch coaches of nagelstylistes. De minister moet stoppen met dralen en ons belastinggeld op een goede manier uitgeven.”

Mogelijk lange wachtrij

Ruim 200.000 mensen hebben tot dusver gebruikgemaakt van de regeling. De belangstelling blijkt ook dinsdagochtend groot. De UWV-site waarop het budget moet worden aangevraagd is overbelast. Sommige aanvragers krijgen bericht te zien dat ze meer dan een uur moeten wachten voor ze kunnen worden toegelaten. Anderen krijgen een foutmelding. Bij de vorige ronde in november stonden bij de start van de aanvragen ook tienduizenden mensen klaar. Na een paar uur was er geen budget meer beschikbaar, ook al stonden er nog mensen in de wachtrij.

Na vandaag zijn er nog vijf nieuwe momenten waarop mensen in aanmerking kunnen komen voor de STAP-regeling. Mensen kunnen de subsidie met een maximum van 1000 euro één keer per jaar aanvragen. De grootste groep bestaat uit werkenden tussen de 30 en 40 jaar (een derde van de aanvragers), ongeveer een vijfde is ouder dan 50 jaar. Het UWV hoopt dat er vooral aanvragen komen uit de mbo-hoek en van mensen ouder dan 50.

Volgens vakbond CNV kampt Nederland met een steeds groter tekort aan gekwalificeerd personeel. Werk verandert steeds sneller en 85 procent van de werkenden geeft aan dat hun werk de afgelopen tien jaar is veranderd, blijkt uit onderzoek van de bond. Een cursus van STAP kan de Nederlander die iets anders wilt een stap in de juiste richting geven.

Wat is het Stap-budget? Voor je eigen loopbaan is het verstandig om op de hoogte te blijven van alle nieuwigheden in de sector en jezelf te blijven ontwikkelen. Maar een opleiding of cursus volgen kost geld. Om werkenden en werkzoekenden te helpen heeft de overheid het Stap-budget (Stimulering Arbeidsmarkt Positie) in het leven geroepen.



Met dit budget kan elke Nederlander vanaf 18 jaar (tot de AOW-gerechtigde leeftijd) maximaal 1000 euro aanvragen voor een opleiding. Voorwaarde om gebruik te maken van het budget is dat je in Nederland woont. De Nederlandse nationaliteit hoef je niet te hebben. In principe kan iedereen hier gebruik van maken. Het maakt niet uit of je al werk hebt of niet, ondernemer bent, of leeft van een Wajong-uitkering. Bij de aanvraag is een STAP-aanmeldbewijs nodig. Dit regelt de opleiding op het moment dat jij je aanmeldt. Hiermee kan jij dan naar het UWV, om te bewijzen dat je daadwerkelijk de opleiding gaat volgen.

