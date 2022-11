Staphorst verhindert met geweld Zwarte Piet-protest, burgemeester: ‘Alles aan gedaan om dit te voorkomen’

Inwoners van Staphorst en omgeving hebben een demonstratie van Kick Out Zwarte Piet (KOZP) in hun dorp met geweld tegengehouden. Ze blokkeerden massaal met trekkers en tegendemonstranten verkleed als zwarte piet de toegangswegen. De politie zegt het te betreuren dat de demonstratie verboden moest worden.

De situatie was zo grimmig dat gemeente, politie en openbaar ministerie besloten dat de protestactie van KOZP niet door mocht gaan. Er zijn nog geen aanhoudingen verricht. De politie doet onderzoek om te kijken of ‘personen te linken zijn aan strafbare feiten die zijn gepleegd’.

Er zijn aangiftes gedaan van bedreiging, vernieling van een auto en diefstal van goederen uit een auto. De politie beschikt over diverse camerabeelden van de incidenten. Ook roept de politie mensen op die slachtoffer zijn geworden en nog geen contact hebben gezocht, dit alsnog te doen.

Controle

Bij de blokkades zijn mensen die wilden gaan demonstraties aangevallen. Alle auto’s die richting het dorp wilden, werden door actievoerders uit Staphorst stuk voor stuk op onder meer de afrit van de A28 gecontroleerd. Dat leidde voor sommige mensen tot angstaanjagende situaties. Een van de auto's werd tot stilstand gedwongen en door een grote groep mensen aan alle kanten beschadigd onder de de ogen van de politie.

Volgens Jerry Afriyie van KOZP zijn leden van zijn groep gewelddadig bejegend door de tegendemonstranten, van wie enkelen hun gezicht zwart hadden geschminkt. Daarbij zijn auto’s bekogeld en beschadigd en is een ruit van een van de twee bussen van de groep vernield.

,,Opnieuw is ons op het laatste moment het recht op demonstreren afgenomen en hebben de autoriteiten ons laten stikken ten gunste van een groep die ons dat recht niet gunt”, aldus Afriyie. KOZP denkt nog na over eventuele te nemen stappen tegen het demonstratieverbod.

‘Dokkum’

Afriyie spreekt van ‘Dokkum 2.0'. In 2017 verhinderden actievoerders op de A7 dat KOZP bij de nationale sinterklaasintocht een toegestane demonstratie kon houden.

De geplande en goedgekeurde demonstratie van KOZP zaterdag in Staphorst is op het laatste moment afgeblazen. Burgemeester Jan ten Kate van Staphorst heeft op advies van het Openbaar Ministerie en de politie besloten om de demonstratie tegen Zwarte Piet niet door te laten gaan, meldt de gemeente.

De politie was zaterdagmiddag druk met ‘’een aantal onrustige situaties op wegen naar Staphorst’, aldus de politiewoordvoerder. Daardoor waren geen politiemensen meer beschikbaar voor de demonstratie van KOZP op het Marktplein. Volgens burgemeester Ten Kate kon hierdoor de veiligheid niet gegarandeerd worden voor zowel bezoekers van het sinterklaasfeest als de demonstranten. Het sinterklaasfeest op het Marktplein ging wel gewoon door.

‘Vreedzaam’

Burgemeester Jan ten Kate van Staphorst moest na afloop constateren dat zijn opzet voor een vreedzame dag faliekant was mislukt. Hij had er ‘alles aan gedaan’ om de sinterklaas-optocht in Staphorst vandaag goed te laten verlopen. Maar ten Kate moest na een verhitte middag constateren dat zijn opzet voor een rustig kinderfeest niet heeft geholpen: grimmige sfeer, hevige protesten en de ME die moest optreden.

Het protest van Kick Out Zwarte Piet (KOZP) moest hij verbieden, na overleg met politie en Openbaar Ministerie. ‘We konden de veiligheid van demonstranten niet garanderen.’ Ten Kate hield er een ‘dubbel gevoel’ over. ‘Het kinderfeest op de Markt is goed verlopen, maar er zijn ook andere dingen gebeurd.’’

Lekgestoken

Ten Kate doelde de perikelen rond de ‘blokkades’ die tegendemonstranten opwierpen bij de invalswegen naar Staphorst. Hun doel was anti-Zwarte Piet-demonstranten tegen te houden. Ze lieten auto's stoppen, wagens werden met eieren bekogeld en bij één auto werden zelfs een band lekgestoken. Veel medestanders van Kick Out Zwarte Piet kwamen zelfs niet of nauwelijks in de buurt van Staphorst.

,,We hebben alles gedaan wat we konden doen om zowel een goed kinderfeest te houden, met daarbij de mogelijkheid te demonstreren.’’ Rond een uur of twee zaterdagmiddag moest Ten Kate vaststellen dat dat niet ging lukken. Politiecapaciteit was nodig bij de ‘schermutslingen’ rond blokkades bij de invalswegen, waardoor er minder politiemensen op de Markt in Staphorst beschikbaar waren. Daarmee zou de veiligheid van KOZP-demonstranten in gevaar kunnen komen.

Veiligheid

Uiteindelijk moest Ten Kate besluiten hun demonstratie te verbieden. Dat gebeurde in overleg met hem, het openbaar ministerie en de politie. Ten Kate: ,,Het is een recht om te demonstreren, maar we konden de veiligheid van de demonstranten niet garanderen. Dat geeft een dubbel gevoel.’’

De veiligheid kon met name op het Marktplein, waar het Sinterklaasfeest gehouden werd, niet gegarandeerd worden. Op het Marktplein zou een demonstratievak zijn voor demonstranten van KOZP. Alle inzet van de politie is op andere plekken op de toegangswegen nodig. Daardoor kunnen de agenten niet op het Marktplein aanwezig zijn. Het Sinterklaasfeest zelf ging door op het Marktplein.

Naar huis

In de ochtend verzamelden anti-Zwarte Piet- demonstranten zich in Zwolle om vervolgens naar Staphorst te gaan. Velen konden echter niet verder komen dan de afrit bij Staphorst, waar ze werden opgewacht door tegenstanders. Uiteindelijk werden ze onder leiding van de politie naar Meppel gebracht. Vanuit daar zijn ze weer huiswaarts gegaan. Vele anti-Zwarte Piet-demonstranten hebben Staphorst dus niet eens bereikt.

De tegendemonstranten stonden bij de invalswegen richting Staphorst. Ze hadden zich als ‘Zwarte Piet’ uitgedost en hielden elke auto aan om demonstranten tegen te kunnen houden. Zij gooiden met vuurwerk en eieren. De politie en de ME waren massaal aanwezig en werden op verschillende plekken ingezet. Er werden geen arrestaties verricht. De politie gaat wel onderzoeken of er strafbare feiten zijn gepleegd.

Meerdere auto's werden tegengehouden door de tegendemonstranten. Bij één auto werd een band lekgestoken en werden ruitenwissers en spiegels vernield. In de auto zaten vier mensen. Naast eieren is ook met pepernoten gegooid naar de auto.

Volledig scherm De tegenstellingen die vanmiddag plaatsvonden in Staphorst rondom het sinterklaasfeest © Martijn Bijzitter

Op het Marktplein is de Sint door de aanwezige kinderen hartelijk welkom geheten. Het kinderfeest is ondanks de onrustige sfeer toch doorgegaan. Inmiddels is de rust teruggekeerd. De toegangswegen en de afrit bij de A28 zijn weer vrijgegeven.

Een bezorgde moeder liet eerder al weten dat het kinderfeest gekoesterd moet worden zoals het is en dat kinderen dit soort dingen niet moeten zien. ,,Het is om te janken dat er toestemming is gegeven voor de demonstratie.”

Volledig scherm Groep voorstanders van Zwarte Piet in Staphorst houdt demonstranten tegen en zet daarbij vuurwerk in. © Martijn Bijzitter

In Staphorst houden veel mensen nog altijd vast aan de traditie dat Zwarte Piet ook echt zwart is. Dit jaar werkt Staphorst met ‘stipwerkpieten’, Zwarte Pieten met op hun gezicht gekleurde stippen naar het befaamde Staphorster stipwerk.

Uit een inventarisatie van De Stentor bleek vorig jaar al dat roetveegpieten aan een opmars bezig zijn. En dat Staphorst en Urk als een van de laatste gemeentes nog een intocht hebben mét Zwarte Piet.

Volledig scherm Zwarte Pieten zijn tegen de komst van de demonstranten bij sinterklaasintocht Staphorst. © Martijn Bijzitter