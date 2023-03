Statushouders of verkoop en sloop: waardoor verdwijnen de meeste sociale huurwoningen?

Tijdens het NOS-radiodebat staan SP-leider Lilian Marijnissen en Joost Eerdmans van JA21 lijnrecht tegenover elkaar. ,,U weet net zo goed als ik’’, begint Marijnissen: ,,Dat het gedeelte aan sociale huurwoningen dat verdwijnt door uw fundamentalistische geloof in de markt - slopen en liberaliseren - veel groter is dan het deel dat naar statushouders gaat.’’ Ze zegt het vol overtuiging, zonder enige twijfel. Maar klopt het?

Te voorbarig

Uit die cijfers blijkt dat er van 2017 tot en met 2021 per saldo een kleine 75.000 corporatiewoningen zijn verdwenen door sloop en verkoop. In diezelfde periode zijn er een kleine 58.000 sociale huurwoningen naar statushouders gegaan.

Dit zeggen de cijfers

Als we de rekensom opnieuw maken, maar dan met alleen de sociale huurwoningen van corporaties, dan ontstaat het tegenovergestelde beeld. Er zijn van 2017 tot en met 2021 niet minder, maar juist meer sociale huurwoningen naar statushouders gegaan dan dat er per saldo zijn gesloopt en verkocht. Aedes bevestigt desgevraagd dat statushouders alleen in deze woningen worden ondergebracht.

Conclusie

Het is niet zo dat de uitspraak van Marijnissen in geen enkel jaar juist is. In 2016, 2017 en 2018 verdwenen er wel meer sociale huurwoningen door sloop en verkoop dan dat er aan statushouders werden toegewezen. Maar die cijfers liggen dichter bij dan haar pleidooi doet vermoeden. Dat varieert van een verschil van zo’n 800 huizen meer in 2018 tot een uitschieter naar 3000 woningen in 2020.