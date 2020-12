Steeds meer Nederlanders voor ander uiterlijk (Zwarte) Piet

De helft van de Nederlanders (51 procent) denkt dat er over tien jaar helemaal geen zwarte pieten meer zullen zijn in Nederland. Dit is een ruime verdubbeling ten opzichte van 2018, toen nog 24 procent van de Nederlanders dit verwachtte.



De grootste verandering is de laatste twee jaar te zien onder 65-plussers. In 2018 was 38 procent van die groep voor een ander uiterlijk van Zwarte Piet, dit jaar is dat 56 procent. Een soortgelijke omzwaai is te zien in mensen tussen de 50 en 64 jaar oud. Daar was twee jaar geleden nog 47 procent voor een andere verschijningsvorm, nu is dat 62 procent.