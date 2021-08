Stef leefde zijn leven tot het uiterste, tot zijn lichaam op was: ‘Altijd positief over wat hij wél kon’

Stef Jansen was de man die vanuit zijn rolstoel de kaartjes controleerde bij de plas in Asperen. Was er gesodemieter langs het water, dan reed Stef er in zijn rolstoel heen en zette iedereen verbaal op zijn of haar plek. ,,Hij had een stem als een megafoon waar veel mensen ontzag voor hadden’’, vertelt goede vriend Dick Vermeer. Dick duwde als kind Stef rond in Asperen en de vriendschap bleef hun leven lang.