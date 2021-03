Stel dat we het leven weer op mogen pakken: waar zou je dan als eerst weer heen willen?

Ik geloof wel dat de VVD vijf zetels minder had gekregen als Rutte de persconferentie van afgelopen dinsdag net voor de verkiezingen had gehouden. Ik geloof niet in een onbetrouwbare overheid; tijdens deze pandemie blijkt dat we een bij tijd en wijle angstig, behoudzuchtig overheidsapparaat hebben en onderbezette en te sterk gedecentraliseerde gezondheidsdiensten. Dat is een kwestie van cultuur en langjarig mismanagement.



Maar gelukkig hebben we het voetbal nog. Ook zoiets natuurlijk. Ik geloof niet dat het een samenzwering is, maar dat we nog sportwedstrijden (voetbal vooral) op televisie hebben, heeft meer redenen dan dat het toevallig nog kan. Ik zeg niet dat de regering ons rustig wil houden met eredivisievoetbal. Maar het helpt wel. Niemand in het OMT heeft gezegd: we moeten de sport door laten gaan anders breekt de pleuris uit in het land. Maar in de zijlijn van zo’n beraad is vast geconstateerd: laat dat alsjeblieft doorgaan, want anders hebben de mensen helemaal niets meer. Dat dit niet geldt voor musea, kunst en cultuur is natuurlijk idioot; maar je krijgt de regering, het ambtenarenapparaat en het OMT die je verdient, denk ik dan maar.