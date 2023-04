Stel krijgt gelijk van rechter: Staat handelde onrechtmatig over slachtoffers toeslagenaffaire

De Nederlandse Staat is verantwoordelijk voor het leed dat Nijverdalse slachtoffers van de toeslagenaffaire is aangedaan. De rechtbank in Almelo oordeelt dat de overheid onrechtmatig heeft gehandeld. Hiermee baant de rechter een nieuwe weg naar schadevergoeding voor hen en duizenden andere toeslagenouders.

De uitspraak in de zaak van Renate Wolbers en Jeroen Wolterink uit Nijverdal kan grote gevolgen hebben voor de afhandeling van de Toeslagenaffaire. In plaats van de huidige vastgelopen regeling kunnen duizenden slachtoffers nu ook via de civiele rechter hun recht en een schadevergoeding halen.

Staat heeft onrechtmatig gehandeld jegens eisers in de periode van 2008 tot en met 2015, oordeelt de rechter. „De staat is aansprakelijk voor de schade en de kosten in deze procedure.” Een zucht van opluchting gaat door de zaal. „Eisers hebben voldoende onderbouwd dat de vaststellings- en terugvorderingsbesluiten onrechtmatig waren. Het onevenredigheidsverweer van de Staat is verworpen. Ook zijn de vorderingen zijn verjaard.”

Al snel kreeg het koppel in de gaten welke kant de uitspraak op ging. Nadat de rechter klaar was met het uitspreken van het vonnis klonk er gejuich van de publieke tribune in de zittingszaal. Vele lotgenoten en sympathisanten leefden met het stel mee en keken uit naar deze dag.

Wachten op gerechtigheid

Duizenden slachtoffers vechten al jaren voor gerechtigheid, wachtend op een reële schadevergoeding van de Nederlandse overheid. Slachtoffers Renate Wolbers en Jeroen Wolterink uit Nijverdal waren het wachten zat en klaagden de Staat aan.

Vier gezinnen sloten zich bij hen aan. Woensdag doet de rechtbank in Rotterdam uitspraak in de zaak van een van de andere gezinnen. Drie andere zaken moeten nog voor de rechter komen in Breda en Assen.

Weinig vertrouwen

De overheid verzette tegen de rechtszaak vanwege de precedentwerking. Volgens de landsadvocaat moeten slachtoffers zich melden bij het verantwoordelijke onderdeel van de Belastingdienst. Daar zijn regelingen en organisaties opgetuigd om slachtoffers te helpen.

Daar krijgen slachtoffers maar een deel van de werkelijke schade uitgekeerd. Er is weinig vertrouwen in dat traject. Het duurt volgens hen te lang en is te moeilijk. De slachtoffers moeten elk bonnetje laten zien, is hun kritiek.

Daarnaast loopt het hopeloos vast. Rechtszaken om de overheid tot spoed te manen, waren vergeefs. De Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) denkt dat het nog tot 2030 kan duren voordat iedereen gecompenseerd is.