Stel met Down is getrouwd: 'Wij zijn voor elkaar gemaakt'

Het huwelijk is het voorlopige hoogtepunt van hun zesjarige samenzijn. ,,Hoe we elkaar leerden kennen, is een leuk verhaal," lacht Lize. ,,Mijn ex-Toby had een bijzonder aardige vriend, die ik al een tijdje kende en daarmee ben ik gaan daten," vertelt Lize. Die vriend is uiteraard Ruben. Drie jaar later verloven ze zich, afgelopen week beloofden ze elkaar eeuwige trouw. Het aanzoek herinnert ze zich goed. ,,Bij mijn ouders in Utrecht ging Ruben op de knieën."



Hoewel ze al twee jaar samenwonen in Voorburg, is de beslissing om te trouwen niet lichtvaardig genomen. ,,We hebben het er lang over gehad," vertelt Lize. Waarom ze een huwelijk zo belangrijk vindt? ,,Ik vind het belangrijk om te weten dat we voor altijd man en vrouw zijn. Dan is er geen terugweg en kunnen we nooit vreemdgaan." Niet dat Ruben dat zou overwegen, haast ze te zeggen. ,,Daar is hij veel te lief voor."



Gevraagd naar wat hem zo leuk maakt, hoeft ze niet na te denken. ,,Ruben is de hele dag vrolijk en hij zorgt voor mij. Hij doet vaak de was en de boodschappen, waardoor ik altijd mijn eigen ding kan doen."