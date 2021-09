Sterkste Man-finalist overlijdt aan corona, ook zoon (27) in coma: ‘Niet te bevatten’

Onur K. mogelijk levenslang cel in na ‘doden moeder, vrouw en twee kinderen’

29 september De verdachte van een viervoudige gezinsmoord in het Brabantse Etten-Leur moet levenslang de cel in, vindt het Openbaar Ministerie. Volgens justitie is Onur K. volledig toerekeningsvatbaar. Dus geen tbs, want volgens gedragsdeskundigen is niet gebleken dat hij een behandelbare psychische stoornis heeft. ,,Er was sprake van voorbedachten rade en welbewuste keuzes”, aldus de officieren van justitie.