Steven (37) onderging levensreddende operatie en leeft nu op batterijen: ‘Ik heb geen hartslag meer’

Op die dinsdag rond het middaguur in het UMC in Utrecht, eind juli vorig jaar, kwam voor Steven Brink de mededeling van de cardioloog als een donderslag bij heldere hemel. ,,Meneer Brink, u gaat aan het einde van de middag onder het mes.” Halsoverkop volgde een telefoontje naar zijn zwangere vrouw Didi. Zij spoedde zich met dochtertje Jule van bijna twee jaar naar het ziekenhuis om een knuffel te geven. Brink senior was nog net op tijd om zijn zoon bijna letterlijk een hart onder de riem te steken. Want zó levensbedreigend was de situatie.

Negen maanden later moet de hoofdpersoon zijn emoties kanaliseren als hij aan de keukentafel vertelt over die onheilspellende dag. Een andere optie dan een medische ingreep was er niet. Anders had Brink, oud-coach van SKF, DOS Westbroek en Telstar, dit verhaal niet eens kunnen navertellen. Kortademigheid en benauwdheid, daar begon het mee. Brink, een fervent fietser, herstelde onvoldoende na de fietstochten van veertig kilometer van zijn huis in Veenendaal naar zijn werk in Utrecht. De huisarts dacht aan corona, maar het testresultaat bleek negatief. Na een longtest concludeerde de arts dat het een longontsteking moest zijn. De antibiotica sloegen slechts kort aan. Van het paardenmiddel dat hij daarna kreeg voorgeschreven, ging Brink hyperventileren.