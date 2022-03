Steward eiste dat Yvonne haar neusprothese afzette: ‘Complete vernedering’

Het is september 2021. Yvonne (56) zit met haar man, schoonzus en zwager kilometers hoog in een vliegtuig van Lufthansa dat hen van München naar Vancouver zal brengen. Een mondkapje is verplicht maar die kan Yvonne door haar handicap niet lang dragen. Daarom heeft ze een ingevulde medische verklaring van het RIVM bij zich.