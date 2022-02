Stichting Kanjer Wens ontbonden na ontuchtzaak oud-directeur

Valentijns­roos blijft een klassieker, ook al kan de prijs oplopen tot 7 euro. ‘Maar dat is wel een prachtige roos’

De torenhoge gasprijzen jagen de prijs van een ‘bossie rooie rozen’ de lucht in. Bijna 7 euro voor één roos is geen uitzondering, maar in deze regio valt het relatief mee. Wat is het Valentijnsgeheim? ,,Wij zijn in 2006 al vanwege de gasprijs gestopt met de kweek van snijrozen.”

