Stichting woest: ‘Duitse begraafplaats Limburg wordt kermisattractie’

Fred van den Munckhof van de Stichting Oorlogsslachtoffers heeft de afgelopen jaren geprobeerd de gemeente Venray, waar Ysselsteyn onder valt, en de provincie Limburg op andere gedachten te brengen. ,,Maar de provinciale, gemeentelijke politiek en andere betrokkenen kozen er toch voor het zogenoemde ‘tolerantiecentrum’ te realiseren. Een markant gebouwtje uit 1957, dat perfect paste bij de sfeer van deze enige Duitse oorlogsbegraafplaats in ons land, is inmiddels gesloopt. Daar staat straks een ‘attractie’ van circa 2,6 miljoen euro waar je met uitzicht op al die betonnen grafkruisjes misschien wel een pilsje kan pakken. Hoogst ongepast. Geloof me: er liggen in Ysselsteyn Duitsers waar je, als ze nog hadden geleefd, echt geen biertje mee had willen drinken.”



De Stichting Oorlogsslachtoffers verdiept zich in de achtergronden van met name Duitsers die tijdens de Tweede Wereldoorlog in Nederland sneuvelden. De organisatie probeert de Duitsers die in Ysselsteyn begraven liggen, puur uit interesse voor oorlogsgeschiedenis en volstrekt onpartijdig, een gezicht te geven. Op die manier is de afgelopen decennia meer bekend geworden over de achtergrond van de doden.



,,Daardoor kunnen we ook de nabestaanden, die de graven van hun omgekomen familieleden nog altijd bezoeken, informatie geven. Net als wij gruwelt ook die groep mensen van het idee dat Ysselsteyn in de nabije toekomst mogelijk zal transformeren naar een educatieve kermis. De bezoekers willen juist in alle rust en stilte kunnen herdenken”, verzekert Van den Munckhof. ,,Zonder spelende kinderen of een sliert toeristen.”